Песков прокомментировал сообщения о землях для "охранников Путина"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Кремль ознакомился с публикациями в СМИ информации о выделении земли бывшим охранникам президента РФ Владимира Путина", в Кремле основываются на их декларациях, которые всегда скрупулезно проверяются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается о якобы выделении земельных участков бывшим охранникам Путина.

"Мы прочитали этот материал. В нем упоминаются люди, которые занимают должность, подлежащую весьма детальному и сложному декларированию ежегодно. Эти люди каждый год подают декларации и о доходах, и о расходах, и о банковских счетах, об имуществе, и все эти данные весьма скрупулезно проверяются соответствующими подразделениями наших соответствующих специальных служб. Вот, наверное, это основополагающий факт. Именно на результаты этих проверок, именно на достоверность декларируемых данных мы ориентируемся", — сказал Песков журналистам.