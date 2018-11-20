Крым поднялся на второе место в рейтинге новогодних курортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Крым вышел на второе место после Сочи в рейтинге самых популярных туристических направлений в период новогодних праздников, поднявшись за год с шестого места, сообщила пресс-служба минкурортов и туризма региона.

"Крым вышел на второе место (поднявшись с шестой позиции) после Сочи в рейтинге популярных туристических направлений на Новый год. Сложилась уникальная ситуация, когда россияне начали интересоваться "зимним" Крымом", — приводит слова генерального директора сервиса Biletix Игоря Константинова пресс-служба ведомства.

Три четверти всех продаж авиабилетов в Крым на начало января приходится на туристов из Москвы. В десятку российских регионов с наибольшим числом продаж авиабилетов на новогодние праздники также вошли Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Сургут, Сочи, Ростов-на-Дону, Омск, Оренбург и Мурманск. На женщин приходится 53% бронирований авиабилетов в Крым, 47% — на мужчин.

Самая большая возрастная группа туристов, планирующих посетить Крым на новогодние праздники, — это путешественники от 25 до 40 лет, на них приходится 37,5% продаж, говорится в сообщении.

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