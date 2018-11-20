Верховный суд отклонил апелляцию "Победы" по ручной клади

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Верховный суд отклонил апелляционную жалобу авиакомпании "Победа" по вопросу перевозки ручной клади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель Минтранса, в свою очередь, отметила, что по тем нормам, о которых говорят в "Победе", будет невозможно перевезти обычную сумку или куртку.
"Учитывая, что у "Победы" тарифы безбагажные, что означает доплату, нам кажется, что таким образом будут нарушены права пассажиров", — пояснила представитель Минтранса.
Гендиректор авиакомпании возразил доводам ведомства. Он напомнил, что "Победа" является лоукостером с повышенной вместимостью пассажиров, которой добились в том числе благодаря установке более тонких кресел и плотной компоновке.
"Пассажиры, чьи вещи не влезают в багажную полку самолета, отправляют вещи под сиденья, что противоречит нормам безопасности, особенно в ходе эвакуации", — заявил Калмыков.
Основной проблемой он назвал отсутствие баланса между правом пассажира на провоз ручной клади и обеспечением безопасного провоза багажа. Гендиректор попросил суд признать закон недействующим в части обязанности авиакомпании принимать безразмерные сумки сверх нормы ручной клади.
Реакция перевозчика
"Мы не можем исполнять действующее правило, которое мы оспариваем, и обеспечивать безопасность полетов. В суде мы наглядно продемонстрировали, что тот перечень вещей, который установлен правилами, невозможно перевозить в салоне воздушного судна", — заявил он.
По словам Калмыкова, компания подаст на решение надзорную жалобу. В случае отказа и по ней, авиакомпания будет вынуждена установить символические размеры ручной клади, добавил он.
"Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 сантиметров, все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить", — заключил глава компании.
Суть конфликта
"Победа" решила оспорить правила, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом авиакомпания не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.