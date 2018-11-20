Верховный суд отклонил апелляцию "Победы" по ручной клади

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Верховный суд отклонил апелляционную жалобу авиакомпании "Победа" по вопросу перевозки ручной клади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители перевозчика продемонстрировали ящик, имитирующий багажную полку самолета. Генеральный директор компании "Победа" Андрей Калмыков показал суду, что в нее не помещаются некоторые предметы, такие как портфели и дамские сумки, букеты цветов и верхняя одежда. Тем не менее, по закону перевозчик должен принять эти вещи. Он также отметил, производитель самолетов Boeing подтвердил рассчитанные габариты ручной клади (36*30*27 см).

Представитель Минтранса, в свою очередь, отметила, что по тем нормам, о которых говорят в "Победе", будет невозможно перевезти обычную сумку или куртку.

"Учитывая, что у "Победы" тарифы безбагажные, что означает доплату, нам кажется, что таким образом будут нарушены права пассажиров", — пояснила представитель Минтранса.

Гендиректор авиакомпании возразил доводам ведомства. Он напомнил, что "Победа" является лоукостером с повышенной вместимостью пассажиров, которой добились в том числе благодаря установке более тонких кресел и плотной компоновке.

"Пассажиры, чьи вещи не влезают в багажную полку самолета, отправляют вещи под сиденья, что противоречит нормам безопасности, особенно в ходе эвакуации", — заявил Калмыков.

Основной проблемой он назвал отсутствие баланса между правом пассажира на провоз ручной клади и обеспечением безопасного провоза багажа. Гендиректор попросил суд признать закон недействующим в части обязанности авиакомпании принимать безразмерные сумки сверх нормы ручной клади.

Реакция перевозчика



После оглашения решения суда Калмыков сообщил журналистам, что удивлен и не согласен с ним.

"Мы не можем исполнять действующее правило, которое мы оспариваем, и обеспечивать безопасность полетов. В суде мы наглядно продемонстрировали, что тот перечень вещей, который установлен правилами, невозможно перевозить в салоне воздушного судна", — заявил он.

По словам Калмыкова, компания подаст на решение надзорную жалобу. В случае отказа и по ней, авиакомпания будет вынуждена установить символические размеры ручной клади, добавил он.

"Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 сантиметров, все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить", — заключил глава компании.

Суть конфликта

Новые правила провоза ручной клади вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Победа" решила оспорить правила, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом авиакомпания не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.