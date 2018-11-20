В Самаре ПФР позвал умершую пенсионерку за пособием на свои похороны

САМАРА, 20 ноя — РИА Новости. Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее житель Самары на странице в Facebook выложил копии письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая скончалась 20 мая 2018 года. В письме женщине предложили получить социальное пособие на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

Как объяснили в самарском отделении ПФР, из-за сбоя перепутались списки умерших и списки их родственников.

Отмечается, что родственнику умершей принесли извинения за некорректное обращение, ошибку в программе уже исправили, а пособие можно получить в отделении ПФР.