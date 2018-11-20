В Краснодаре выясняют, как коробки с вакцинами оказались в лесу

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Проверки проходят в поликлиниках Краснодара из-за публикаций в интернете фото с найденными в лесу коробками с вакцинами, приобретенными по госзаказу, сообщила мэрия города.

Ранее в одном из городских пабликов появились фото с коробками вакцин, приобретенных предположительно по госзаказу. Сообщалось, что они были выброшены в лесу.

"В медицинских учреждениях города в настоящее время проводятся проверки – ревизия всех остатков вакцины. По ее результатам станет понятно, куда конкретно эта партия поступила и была ли она в принципе в Краснодаре. Во всех городских поликлиниках сейчас проводят полную сверку – сколько вакцины из этой серии использовано, сколько осталось с проверкой наличия", — приводит пресс-служба администрации Краснодара слова начальника управления здравоохранения города Екатерины Устиновой.

Отмечается также, что на основании маркировки установлено, что закупка вакцины производилась для поликлиник Краснодарского края.

"Ревизия призвана установить, поступала ли вакцина в какую-либо из поликлиник Краснодара, восстановить все обстоятельства случившегося. На основании итогов проверки будут сделаны выводы", — говорится в сообщении.