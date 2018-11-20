МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуме предложили неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, отказавшихся будут штрафовать. Об этом сообщает "Российская газета".

Сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель — 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд социального страхования.

При этом около 18 миллионов россиян официально нигде не работают, однако многие из них являются самозанятыми и не платят страховых взносов. При этом они, как и официально занятые граждане, имеют право на получение социальных гарантий от государства, отмечает автор инициативы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам депутата, работающие на себя россияне получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения, не участвуя в формировании пенсионной системы.

Вострецов предложил самозанятым гражданам самостоятельно выплачивать все страховые взносы. Тех, кто откажется производить отчисления, согласно законопроекту, будет ждать штраф.

Объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении, добавил депутат.