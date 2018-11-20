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Общество

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату страховых взносов

(обновлено: 10:50 20.11.2018)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкПолис ОМСПолис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуме предложили неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, отказавшихся будут штрафовать. Об этом сообщает "Российская газета".

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель — 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд социального страхования.

При этом около 18 миллионов россиян официально нигде не работают, однако многие из них являются самозанятыми и не платят страховых взносов. При этом они, как и официально занятые граждане, имеют право на получение социальных гарантий от государства, отмечает автор инициативы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам депутата, работающие на себя россияне получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения, не участвуя в формировании пенсионной системы.

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вострецов предложил самозанятым гражданам самостоятельно выплачивать все страховые взносы. Тех, кто откажется производить отчисления, согласно законопроекту, будет ждать штраф.

Объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении, добавил депутат.

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Чебоксары Чебоксары
Где подпись поставить с отказом от полиса ОМС и пенсии? Если люди не хотят за это платить, значит они в этом не нуждаются. Представляю, как обрадуются этим штрафам владельцы ЛПХ в деревнях.
10:27
20.11.2018
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