В Москве "Добрый автобус" за год провел более 500 экскурсий для пенсионеров

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 500 рейсов совершили за год "Добрые автобусы", которые ежедневно возят пожилых людей на бесплатные обзорные экскурсии по городу, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Свыше 500 рейсов совершили автобусы Мосгортранса в рамках проекта "Добрый автобус", который стартовал в октябре прошлого года. Сегодня для людей старшего возраста работают пять комфортабельных автобусов. Каждый день транспорт перевозит десятки участников проекта – во время экскурсий они посещают музеи, храмы и монастыри, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города", — говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта "Добрый автобус" Сабины Цветковой, участниками проекта уже стали 25 тысяч человек. "Наш Центр добрых дел дарит хорошее настроение пожилым москвичам каждый день – абсолютно искренне и бесплатно! А слова благодарности и улыбки на их лицах – самая высокая оценка для нас!" — цитирует Цветкову пресс-служба.

Добавляется, что экскурсии проходят на автобусах туристического класса, оснащенных бортовой кухней, системой климат-контроля и видеонаблюдением.