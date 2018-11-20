В Крыму прогнозируют теплую зиму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Североевразийский климатический центр утвердил консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон, согласно которому зима в Крыму ожидается теплее обычной, а количество осадков будет в пределах нормы, сообщила РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Североевразийский климатический центр, который базируется на данных множества прогностических центров России и стран СНГ, составил так называемый консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон 2018-2019 годов. Согласно этому прогнозу, зима в Крыму будет теплее обычного, а количество осадков не превысит пределов нормы", — сказала Любецкая.

Консенсусный прогноз носит консультативный характер и может применяться к конкретным регионам с учетом предсказуемости атмосферных процессов, региональных климатических особенностей и качества современных гидродинамических моделей, отметила собеседник агентства.

"Посмотрим, насколько этот прогноз оправдается", — добавила она.

В данный момент Крым покинул южный циклон, до конца недели на полуострове будет прохладно (днем до 5-7 градусов тепла, ночью около нуля), на следующей неделе Крым вновь окажется во власти циклона, сказала Любецкая. Потепление до +12 будет сопровождаться ветром и дождями. Снег в Крыму синоптики ожидают уже в декабре.

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