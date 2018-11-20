Минздрав планирует кампанию в СМИ на тему ранней диагностики рака

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" планирует организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний, затраты на эти цели составят около 1,2 миллиарда рублей, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Реализация Федерального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению", — говорится в документе.

На эти цели из федерального бюджета на ближайшие 6 лет выделяется 1,2 миллиарда рублей, каждый год по 200 миллионов, уточняется в документе.

Выделенные средства планируется потратить на создание и развитие интернет-портала, который будут посещать не менее 15 тысяч пользователей в сутки, реализацию специальных проектов в СМИ – соответствующих программ, рубрик и сюжетов на федеральном и региональном телевидении, а также на размещение информационных материалов в печатных изданиях, поясняется в документе.

Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уточнила, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.