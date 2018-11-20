Минздрав призвал россиян не злоупотреблять колбасой

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава ведомства отметила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу.

"Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали", — рассказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

Рост цен на колбасу?

"Но когда эксперты, знакомые с возовскими (Всемирная организация здравоохранения — ред.) рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно, эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами", — отметила она.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что колбасные изделия в России могут подорожать почти на 30 процентов.

Как утверждало издание, предлагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания в рамках программы "Укрепление общественного здоровья". Так, в стране якобы может появиться акциз на колбасы, сосиски и бекон в размере около 160 рублей на один килограмм. Подразумевается, что вырученные средства направят на удешевление продуктов здорового питания.

По данным "Известий", соответствующая инициатива содержится в отзыве экспертного совета при правительстве России на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография".

Минздрав, который является ответственным за программу, как утверждала газета, поддержал появление акциза, но конкретные шаги еще обсуждаются.

Минсельхоз против

В пресс-службе Минтруда позднее сообщили, что предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса поступило в ведомство и направлено в Минздрав, который является ответственным за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

В Минсельхозе сообщили РИА Новости, что не считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной.

"Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", — сказали в пресс-службе.

Ведомство также указывает, что требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Там подчеркнули, что эти документы соответствуют международным нормам, их корректируют только при наличии научного обоснования.

"Вопрос не актуален"

Пресс-служба "Единой России" со ссылкой на координатора партпроекта "Народный контроль" Анну Кувычко сообщила, что вопрос о вводе акцизов на колбасу и сосиски сейчас не актуален, начинать стоит с удаления с прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, а также упрощения доступа в розничные сети продуктов фермеров и других локальных производителей.

Инициатива по дополнительному акцизу на колбасы, сосиски и другое переработанное красное мясо вряд ли окажет положительное влияние на ситуацию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, выразила мнение Кувычко.

"Правильное сбалансирование питание в учебных, социальных и лечебных учреждениях, качественные продукты в рознице, создание доступной инфраструктуры для ведения здорового образа жизни — при таком комплексном подходе мы сохраним здоровье нации без дополнительной фискальной нагрузки на бизнес и, как следствие, роста стоимости продуктов", — сказала она.

"Странная инициатива"

В пресс-службе группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, заявили РИА Новости, что предложение о введении акциза на продукцию мясопереработки является странной и нелогичной инициативой.

"В настоящее время нет никаких достоверных научных данных, подтверждающих вред этих продуктов для здоровья", — сказала руководитель направления по связям с общественностью группы "Черкизово" Анастасия Михайлова.

Она отметила, что категория "вредности" достаточно субъективна и во многом связана с объемами потребления того или иного продукта. "Следовательно, разговоры о необходимости введении налога для регулирования объемов потребления колбас и других продуктов мясопереработки не имеют под собой никаких оснований", — добавила собеседник агентства.

Помимо этого, продолжила она, если решение о введении нового налога будет принято, то существует опасность, что эта "надбавка" ляжет на плечи потребителя, а в результате выиграют недобросовестные производители.