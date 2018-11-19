Выступившего за отмену пенсий депутата исключили из "Единой России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Члены фракции "Единая Россия" в муниципалитете Ярославля в понедельник приняли решение исключить из фракции своего коллегу Дмитрия Петровского, выступившего в соцсетях за отмену пенсий, сообщил РИА Новости председатель муниципалитета и секретарь городского отделения ЕР Артур Ефремов.

Дмитрий Петровский входил в состав фракции ЕР в городском муниципалитете, при этом не являясь членом партии. В начале ноября депутат написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России надо отменить, а на старость каждый должен заработать сам.

Ранее Ефремов заявлял РИА Новости, что ярославские единороссы возмущены высказыванием Петровского. В понедельник состоялось заседание фракции ЕР, на котором депутаты решали судьбу коллеги.

"Исключили из состава фракции", — озвучил Ефремов решение депутатов.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.