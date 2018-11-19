На новые методы лечения в 2019 году выделят еще сто миллиардов рублей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей дополнительно выделяется на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС в 2019 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Сто один миллиард на будущий год плюс к базовой программе ОМС (на высокотехнологичную помощь), поэтому у нас уже сейчас почти 1 тысяча медицинских организаций (большинство из них — это региональные организации) оказывают высокотехнологичную помощь", — сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24"

Она отметила, что возможности оказания высокотехнологичной медпомощи расширяются каждый год. В 2013 году, по словам министра, такую помощь получали только 505 тысяч человек, а в 2018 году уже больше миллиона.

"На будущий год мы, во-первых, погрузили часть методов высокотехнологичной помощи уже в базовую программу ОМС, то есть сняли квоты… Кроме того мы пополнили пятью новыми группами высокотехнологичных методов, так называемый обособленный сегмент, не входящий в базовую программу ОМС. Приходят методы нейрореабилитации для больных с очаговыми поражениями головного мозга… вошла такая группа впервые как "растущие" эндопротезы для детей с саркомой Юинга и другими онкологическими заболеваниями костного аппарата, вошли совершенно новые методы эндокринной хирургии при тяжелых формах диабета первого типа, вошли новые виды высокотехнологичных операций гинекологических и так далее", — добавила Скворцова.