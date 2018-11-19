"Аэрофлот" лишил привилегий журналиста Алешковского

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" лишил привилегий журналиста и общественного деятеля Дмитрия Алешковского за нарушение правил программы "Аэрофлот Бонус", заявил РИА Новости представитель авиаперевозчика. По словам источника в компании, Алешковский лишен статуса за оскорбления в адрес руководства "Аэрофлота".

Журналист Алешковский с 2015 года является директором информационного портала "Такие дела".

"Авиакомпания лишила Дмитрия Алешковского всех накопленных миль и статуса в программе "Аэрофлот Бонус" на основании правил данной программы", — заявили в авиакомпании.

Согласно этим правилам перевозчик имеет право отменить все привилегии участника программы в случае размещения им заведомо ложной информации или сведений, порочащих деловую репутацию "Аэрофлота", совершения действий к работникам "Аэрофлота", направленных на унижение чести и достоинства, выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности или внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей правилам поведения.

Ранее журналист выложил в соцсетях фото приказа гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева о запрете сотрудникам авиакомпании пользоваться в рабочее время гаджетами с функцией аудио- и видеозаписи.

Источник в "Аэрофлоте" отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а "за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании".

Комментарием Алешковского РИА Новости пока не располагает.