"Аэрофлот" лишил привилегий журналиста Алешковского

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" лишил привилегий журналиста и общественного деятеля Дмитрия Алешковского за нарушение правил программы "Аэрофлот Бонус", заявил РИА Новости представитель авиаперевозчика. По словам источника в компании, Алешковский лишен статуса за оскорбления в адрес руководства "Аэрофлота".
"Авиакомпания лишила Дмитрия Алешковского всех накопленных миль и статуса в программе "Аэрофлот Бонус" на основании правил данной программы", — заявили в авиакомпании.
Согласно этим правилам перевозчик имеет право отменить все привилегии участника программы в случае размещения им заведомо ложной информации или сведений, порочащих деловую репутацию "Аэрофлота", совершения действий к работникам "Аэрофлота", направленных на унижение чести и достоинства, выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности или внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей правилам поведения.
Источник в "Аэрофлоте" отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а "за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании".
Комментарием Алешковского РИА Новости пока не располагает.