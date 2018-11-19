Рогозин рассказал о судьбе таксы, которую "топили" при нем в 2017 году

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что такса Николас, на которой в его присутствии испытывали систему жидкостного дыхания, жива, ее регулярно кормят.

В декабре 2017 года бывший тогда вице-премьером РФ Рогозин показал посетившему Москву президенту Сербии Александру Вучичу российские технологии жидкостного дыхания: таксу поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. Видео эксперимента вызвало общественный резонанс. В ответ на критику Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки "живы и здоровы", а ту самую таксу он забрал в свою семью.

"Собака жива, Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чём плохом не думает", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналиста.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что все эксперименты, которые Фонд перспективных исследований проводил с лабораторными животными, завершились успешно. В то же время он выразил сожаление, что кадры с таксой попали на камеру и вызвали резонанс в СМИ и соцсетях.

"Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения", — заявил он.