Тобольская митрополия назвала неуместными портреты Романовых на пирожных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Тобольская митрополия считает неуместным изображение семьи последнего русского императора Николая II на кондитерских изделиях, представленных в ходе "Большого десертного бала" в Тюмени, заявил РИА Новости председатель епархиального издательско-информационного отдела протоиерей Григорий Мансуров.

"Большой десертный бал" проходил в рамках традиционного тюменского гастрономического фестиваля. Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, в этом году его темой стал "Большой императорский маршрут". В рамках этой темы одно из предприятий-участников представило пирожные с портретами Николая II, его супруги и детей. Фотографии десертов были опубликованы посетителем мероприятия в соцсети Instagram.

По словам Мансурова, тобольская митрополия считает изображение портретов на съедобных предметах неприемлемым.

"Это лучше оставить на совести, на понятии о прекрасном у тех, кто делал эти кондитерские изделия. Если они считают, что это уместно, то пусть это будет их точка зрения. Мы с ней не согласны. Наверное, они не хотели никого обидеть, но "каждому овощу – свое место". В данном случае это лишнее, даже из каких-то благочестивых соображений", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что десерт нельзя поставить в рамочку или установить в виде памятника. "Его (пирожное) придется съесть, а это лишнее, даже если они руководствовались какими-то хорошими посылами", – добавил Мансуров.