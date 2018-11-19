Пособие по безработице значительно увеличат впервые с 2009 года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пособие по безработице значительно увеличат впервые с 2009 года, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно опубликованному постановлению правительства "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год", с 1 января 2019-го минимальная выплата вырастет с 850 до полутора тысяч рублей, максимальная — с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что с нового года впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста.

"Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей, то есть 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года", — заявили в министерстве.

Как ранее отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в связи с увеличением пособия по безработице "субвенции регионам на выплаты безработным увеличиваются с 39 миллиардов рублей в 2018 году до 53,4 миллиарда рублей в 2019-м, далее в 2020 и 2021 годах — по 54,3 миллиарда рублей".

Неделю назад в министерстве сообщили, что в период с 31 октября по 7 ноября численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей. Она составила 635,7 тысячи человек.

"Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 711 080 человек", — говорилось в сообщении.

По данным Минтруда, на 7 ноября 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,8% от численности экономически активного населения.