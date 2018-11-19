Путин распорядился создать совет по госполитике в сфере защиты семьи

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин распорядился создать Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 19 ноября.

В сентябре вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что программу материнского семейного капитала с высокой долей вероятности продлят после 2021 года.

"Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей", — добавила она.

Кроме того, с 1 января 2019 года запускается 12 национальных проектов, среди которых проект "Демография".