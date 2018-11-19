В Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок

КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Янтарный самородок массой более 2,3 килограмма нашли сотрудники калининградского комбината в последний день сезона добычи, сообщила пресс-служба единственного предприятия в России, которое ведет промышленную добычу минерала.

"В день завершения добычи награду янтарщикам преподнесла сама природа – замечательный подарок в качестве крупного уникального янтаря массой 2372 граммов. Это самый большой камень из 16 самородков, найденных в 2018 году", — говорится в сообщении.

В 2016 году специалисты комбината извлекли из земли 14 камней-гигантов, в 2017 году — 19 янтарных самородков. Впервые за 30 лет в прошлом году был добыт трёхкилограммовый янтарь, который получил название "Губернаторский".

Уникальными считаются янтарные камни массой от одного килограмма, такие экземпляры отправляют в Гохран, специалисты которого определяют их ценность. Если самородок признается драгоценным, он остается в Гохране, если его посчитают уникальным, камень выставляется на аукцион, который традиционно проходит в Калининградской области в дни Международного экономического форума янтарной отрасли.

Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых разведанных запасов янтаря, возраст минерала составляет около 50 миллионов лет. Калининградский янтарный комбинат образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. В 2014 году комбинат указом президента РФ Владимира Путина передан госкорпорации "Ростех". По итогам добычного сезона 2017 года предприятие добыло 453 тонны камня, в этом году комбинат досрочно завершил сезон, добыв рекордные 500 тонн.