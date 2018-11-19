Медведев подписал постановление о размере пособия по безработице

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице на 2019 год, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Минимальная величина пособия для граждан, признанных безработными, составит 1500 рублей, максимальная — 8000 рублей.

Для людей предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная — 11280 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

В октябре министр труда Максим Топилин заявил, что всплеска безработицы после изменений пенсионного законодательства не произойдет.

Министр напомнил, что на 2019 год правительство заложило в бюджет дополнительно 13 миллиардов рублей в связи с повышением размеров пособий по безработице.