МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минприроды поддержало позицию комитета Госдумы по экологии в отношении идеи охоты на краснокнижных животных, соответствующее разрешение ведомство не даст, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
Позже Бурматов сообщил РИА Новости, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступает против возможности охоты на краснокнижных животных и проведет внеочередное заседание по данной теме с участием представителя Минприроды.
Глава комитета подчеркнул, что министр занял такую ответственную позицию однозначно, и эту позицию комитет намерен отстаивать вместе с ведомством.
"Мы считаем, что надо краснокнижных животных защищать, надо на это выделять больше средств, надо их беречь и ни в коем случае не разрешать на них никакую охоту", — сказал Бурматов журналистам.