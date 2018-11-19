МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минприроды поддержало позицию комитета Госдумы по экологии в отношении идеи охоты на краснокнижных животных, соответствующее разрешение ведомство не даст, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом "Клуба горных охотников", направил заместителю министра природы Ивану Валентику письмо, в котором предлагает оценить возможность введения в России "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.

Позже Бурматов сообщил РИА Новости, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступает против возможности охоты на краснокнижных животных и проведет внеочередное заседание по данной теме с участием представителя Минприроды.

"(Глава Минприроды Дмитрий) Кобылкин поддержал позицию нашего комитета. Разрешения министерство не даст. Инициатива охотников не прошла — трофейной охоты не будет", — сообщил Бурматов с заседания президиума фракции "Единая Россия" с участием министра.

Глава комитета подчеркнул, что министр занял такую ответственную позицию однозначно, и эту позицию комитет намерен отстаивать вместе с ведомством.

"Мы считаем, что надо краснокнижных животных защищать, надо на это выделять больше средств, надо их беречь и ни в коем случае не разрешать на них никакую охоту", — сказал Бурматов журналистам.