ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Десятилетняя Виктория Горбачева из города Волжский Волгоградской области подтянулась 31 раз за минуту и попала в Книгу рекордов России, сообщила пресс-служба администрации Волжского.

Отмечается, что в понедельник школьница получила сертификат Книги рекордов России в категории "Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту (девочки, 10 лет)".

"Виктория Горбачева, которой 10 лет, вошла со своим спортивным результатом в Книгу рекордов России. Юная волжанка подтянулась на перекладине 31 раз за одну минуту", — говорится в сообщении.

По информации мэрии, девочка с 5 лет занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва в Волжском и теперь собирается попасть в Книгу рекордом Гиннесса, родители уже подали заявку "на количество отжиманий от пола за 1 минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время".

На прошлой неделе активно обсуждали 5-летнего Рахима Куриева из Чечни, который без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут. Однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику Mеrsedes и пообещал провести совместную тренировку.