Этнофестиваль в КЧР собрал почти пять тысяч участников

ЧЕРКЕССК, 19 ноя — РИА Новости. Более 4,5 тысяч жителей и гостей Карачаево-Черкесии, что в два раза больше, чем в прошлом году, приняли участие в VII ежегодном межрегиональном фольклорно-этнографическом фестивале культуры карачаево-балкарского народа "Праздник айрана на Медовых водопадах", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Медовые водопады" — один из живописнейших уголков Карачаево-Черкессии. В совокупности Медовые водопады состоят из пяти источников, расположенных в долине небольшой горной речки Аликановка в Малокарачаевском районе КЧР.
"Я очень рад, что сегодня география участников фестиваля "Праздник айрана на Медовых водопадах" расширяется и растет количество людей, которые хотят принять в нем участие. Уверен, у этого фестиваля есть будущее",- сказал глава республики Рашид Темрезов на открытии мероприятия.
"Открытие дороги также послужит подспорьем для развития малого, среднего бизнеса и ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. Абсолютно уверен, что это даст толчок к развитию Малокарачаевского района",- подчеркнул Темрезов.
Для гостей фестиваля была организована выставка предметов декоративно-прикладного искусства, дегустация блюд карачаево-балкарской кухни, презентация национальной одежды, ремесел и народного фольклора, представлены экологически чистые фермерские продукты.
По сложившейся традиции организаторы приготовили 500 литров кисломолочного напитка — айрана.