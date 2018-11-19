В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).

Ежемесячная выплата составит 26,1 тысячи рублей (сейчас — 24,5 тысячи).

Также вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам — до 301 тысячи рублей.

Как пояснили в фонде, за счет средств ФСС сейчас выплачиваются четыре вида пособий: пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Первые два зависят от доходов застрахованного лица. Последние два выплачиваются в размере, установленном законодательством. Их размер не изменится: 16 759 рублей — это единовременное пособие при рождении ребенка, 628,47 рубля — это единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.