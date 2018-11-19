В Минздраве рассказали, как будут решать проблему нехватки врачей в России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Нехватку врачей и среднего медицинского персонала планируется устранить на 95% во всех регионах до 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Она пояснила, что в ведомстве при помощи специальных формул изучили, сколько специалистов с высшим и средним образованием не хватает.

"Для каждого региона сделали линейку устранения дефицита до 2024 года. Прерогатива для всех — это устранение дефицита до уровня обеспечения 95% за ближайшие три года к 2021 году. Это будет сделано во всех регионах, вне зависимости от того, какой дефицит сейчас", — сказала Скворцова на рабочей встрече с членами Совета Федерации.

Она отметила, что для достижения этой цели проанализировали данные о выпускниках медицинских вузов и сделали выводы, сколько человек и куда должны поехать работать.

"Конечно, для того, чтобы закреплять специалистов там, где они нужны, это требует серьезных дополнительных мер. Основной государственной мерой является целевая подготовка, которая сейчас уже составляет 55% при обучении в вузе, в некоторых вузах — до 80% от всех бюджетных мест. Отдельная тема — это ординатура, чтобы решить тему с бесплатной ординатурой, мы заложили (увеличение. — Прим. ред.) в два раза числа мест в ординатуру с 12 тысяч до 24 тысяч в течение ближайших двух лет", — добавила Скворцова.

Нацпроект "Здравоохранение"

Национальный проект "Здравоохранение" содержит восемь направлений развития отрасли, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.

На реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Скворцова уточняла, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.