Минздрав: регионам нужно создать единые диспетчерские скорой к 2020 году

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Каждый регион до конца 2020 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" должен создать центральную диспетчерскую для вызова наземной и авиационной скорой помощи, которая будет выбирать для больного оптимальный маршрут доставки в медучреждение, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Первичная помощь сопряжена с оказанием экстренной помощи, по скорой помощи, поэтому каждый регион в рамках этой программы должен будет сделать до конца 2020 года центральную диспетчерскую скорой помощи, которая будет работать и видеть все бригады скорой медицинской помощи наземной и все борта санитарной авиации. Это будет единый номер для авиационной скорой и для наземной, который позволит выстраивать маршруты, оптимальные для каждого больного", — сказала Скворцова на рабочей встрече с членами Совета Федерации.

Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Скворцова уточняла, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.