Минздрав: не все регионы достигнут средней продолжительности жизни в 78 лет

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Достичь средней продолжительности жизни в 78 лет удастся не во всех регионах, но за счет более высоких показателей в некоторых субъектах Федерации в целом по стране эта планка будет достигнута, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Чтобы выйти всей стране на продолжительность жизни 78 лет, мы не можем всем субъектам поставить эту планку. Я хотела бы отметить, что у нас есть субъекты, где продолжительность жизни пока 60 лет или даже чуть ниже. Даже в том случае, если мы будем идти очень большим шагом, прибавляя в течение 6 лет по году, то мы все равно не выйдем на продолжительность жизни общенациональную, поэтому у нас есть субъекты, которые должны выше результаты 78 лет получить", — сказала Скворцова на рабочей встрече с членами Совета Федерации.
К регионам, которые должны показать планку выше средней продолжительности жизни, относятся Москва и Ингушетия, отметила Скворцова.
Один из них, нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Как уточняла Скворцова, самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.