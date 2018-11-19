"ВКонтакте" раскритиковала проект о доступе к данным пользователей соцсетей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Концепция законопроекта о регулировании оборота данных пользователей соцсетей угрожает их конфиденциальности, поскольку положения документа позволяют любым организациям собирать данные без спроса их владельцев, заявили РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте".

"Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских интернет-пользователей — фактически он разрешает любым сторонним организациям собирать данные без их спроса. Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться. Мы считаем недопустимым несанкционированный сбор личных данных пользователей", — сказал представитель компании.

"Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными", — добавили во "ВКонтакте".

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Центр компетенций автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (ЦЭ), возглавляемый фондом "Сколково", разработал концепцию законопроекта о регулировании оборота данных, которые создают пользователи соцсетей. Концепция, в частности, вводит ответственность интернет-площадок за сохранность пользовательских данных из закрытых профилей.

Согласно документу, интернет-площадки будут обязаны информировать пользователя при создании аккаунта о типе соцсети. Например, публикуя данные на открытой площадке, пользователь соглашается с тем, что они становятся общедоступными для неограниченного круга лиц. В то же время, если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации.