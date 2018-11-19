Прокуратура Ульяновской области попросила запретить игру о терактах в школе

САМАРА, 19 ноя — РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области направила исковое заявление в суд, в котором просит запретить онлайн-игру на тему терактов в школах, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

По данным пресс-службы, прокуратура Павловского района Ульяновской области провела проверку по противодействию терроризму и экстремизму, в ходе которой на одном из сайтов обнаружила интернет-игру, сутью которой является совершение теракта в школе и убийство максимального количества учеников и педагогов.

Отмечается, что вход на страницу, где размещена игра, является свободным, предварительная регистрация и пароль не требуются.

"Вместе с тем реализация указанных сведений… способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей. В этой связи прокурор Павловского района Ульяновской области направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах названного интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после того, как решение суда вступит в законную силу, его копия будет направлена в Роскомнадзор для включения интернет-страницы с игрой в единый реестр доменных имен страниц, содержащих информацию, распространение которых на территории России запрещено.