В Госдуме выступили против идеи программ по охоте на краснокнижных животных

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступает против возможности охоты на краснокнижных животных и проведет внеочередное заседание по данной теме с участием представителя Минприроды, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.
"Никакой охоты быть не должно. Я практически уверен, что (глава Минприроды Дмитрий) Кобылкин нашу позицию услышит. Сегодня направим официальную правительственную телеграмму с тем, чтобы они направили представителя ведомства, и будем слушать официальную позицию министерства, а не мнения отдельных чиновников. Мы соберемся специально ради этого, это будет внеочередное заседание", — сказал Бурматов.
Он подчеркнул, что ранее законодательство в этой части специально ужесточалось и вводилась уголовная ответственность.
"Назад отступать мы не намерены, поэтому всеми способами будем подобным решениям сопротивляться. У нас позиция такая — если не хватает денег на охрану краснокнижных животных, то надо было выходить на Думу с предложением объем этих средств увеличить. Второе чтение (бюджета РФ) было на прошлой неделе, нам никаких таких предложений не поступало. Поэтому сейчас я им предложу перераспределить средства в рамках нацпроекта "Экология", — рассказал глава комитета.