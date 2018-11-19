В Госдуме выступили против идеи программ по охоте на краснокнижных животных

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступает против возможности охоты на краснокнижных животных и проведет внеочередное заседание по данной теме с участием представителя Минприроды, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом "Клуба горных охотников", направил заместителю министра природы Ивану Валентику письмо, в котором предлагает оценить возможность введения в России "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.

"Никакой охоты быть не должно. Я практически уверен, что (глава Минприроды Дмитрий) Кобылкин нашу позицию услышит. Сегодня направим официальную правительственную телеграмму с тем, чтобы они направили представителя ведомства, и будем слушать официальную позицию министерства, а не мнения отдельных чиновников. Мы соберемся специально ради этого, это будет внеочередное заседание", — сказал Бурматов.

Он подчеркнул, что ранее законодательство в этой части специально ужесточалось и вводилась уголовная ответственность.

"Назад отступать мы не намерены, поэтому всеми способами будем подобным решениям сопротивляться. У нас позиция такая — если не хватает денег на охрану краснокнижных животных, то надо было выходить на Думу с предложением объем этих средств увеличить. Второе чтение (бюджета РФ) было на прошлой неделе, нам никаких таких предложений не поступало. Поэтому сейчас я им предложу перераспределить средства в рамках нацпроекта "Экология", — рассказал глава комитета.