Москвичей призвали сообщать о животных в метро после видео женщины с лисой

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московский метрополитен призвал пассажиров сообщать сотрудникам полиции, машинистам или дежурным о животных, провозимых в метро без специальных переносок, после видео пассажирки, катавшейся в метро с живой лисой на плечах, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как одна из пассажирок едет в столичной подземке с живой лисой на плечах, при этом хищник был без намордника.

"Перевозка в метро диких и домашних животных возможна только в специальных переносках, клетках или сумках. Мы понимаем, что лисы бывают очень милыми, но в приоритете должна быть безопасность людей. Поэтому если вы видите такого пушистого пассажира, не ограничивайтесь фото или видеосъемкой — сообщайте сотрудникам полиции, по громкой связи "пассажир-машинист" или через колонну экстренного вызова", — говорится в сообщении метрополитена.