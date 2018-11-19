В Хабаровске родители решили не отказываться от прооперированной девочки

ХАБАРОВСК, 19 ноя — РИА Новости. Родители передумали отказываться от единственной выжившей из тройни новорожденной девочки в Хабаровске, которую прооперировали по решению суда, сообщил РИА Новости главный врач краевого перинатального центра Юрий Бердаков.

Ранее сообщалось, что женщина родила тройню на 25 неделе беременности. Выжила только эта девочка, весом 800 граммов. Малышка нуждалась в операции, однако ее отец написал отказ от помощи врачей. Медики через суд добились проведения оперативного вмешательства, а отец написал отказ от ребенка.

"Родители передумали отказываться от ребенка. Их дело сейчас рассматривается в органах опеки", — сказал Бердаков.