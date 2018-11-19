Хабиров поручил чиновникам создать в Башкирии новогоднюю атмосферу

УФА, 19 ноя – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров поручил муниципалитетам до 10 декабря организовать новогоднюю атмосферу в городах региона, чтобы жители почувствовали наступление праздника.

"Надо чтобы дети почувствовали праздник, чтобы города наши стали красивыми. Не хочу критиковать некоторые предприятия, но на уфимской улице имени Заки Валиди поставили две елки, которые украсили всего лишь двумя гирляндами … Ну сделайте красивее, это стоит копейки. Полагаю, на это есть деньги, посмотрите в интернете, как красиво можно оформить на новый год здания и улицы. Люди в это время делают итоги года, с какой-то надеждой на будущее, создавайте праздничную атмосферу", — заявил Хабиров на оперативном совещании муниципальным чиновникам.

Он пояснил, что речь идет также и о подсветке улиц, жилых домов и предприятий, городских площадок и парков.

"Главы администраций, сделайте красивые елки и места для отдыха, добавьте больше энергии и денег, чтобы было куда сходить и детей сводить. К 10 декабря все городские елки должны начать работать", — отдал поручение руководитель региона.