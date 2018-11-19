Предложение об акцизе на колбасы и сосиски направили в Минздрав

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поступило в Минтруд России и направлено в Минздрав, который является ответственным за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда России.

Газета "Известия" ранее сообщила, что предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По данным издания, соответствующая инициатива содержится в отзыве экспертного совета при правительстве России на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография". Минздрав, который является ответственным за программу, поддержал появление акциза, но конкретные шаги еще обсуждаются.

"Данное письмо поступило в Минтруд России и направлено в Минздрав России, который является ответственным за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", включенный в нацпроект "Демография", — заявили в ведомстве.