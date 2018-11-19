Минздрав создаст 18 референс-центров для контроля онкоисследований

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Восемнадцать референс-центров для повышения контроля качества проведения диагностических исследований в области онкологии планируется создать в России на базе ведущих медицинских учреждений до 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Задачи и результаты федерального проекта: создание 18 референс-центров (федеральных и межрегиональных) иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований", — говорится в документе.

Иммуногистохимические и патоморфологические исследования позволяют своевременно под микроскопом выявить раковые клетки.

Система референс-центров создается для повышения качества проведения диагностических исследований в области онкологии, уточняется в документе.

Федеральные референс-центры создадут на базе ведущих медицинских учреждений, в том числе национальных медицинских исследовательских центров, они будут определять и реализовывать научно-практические, организационно-методические и информационные задачи, координировать деятельность иммуногистохимических, патоморфологических лабораторий и центров анализа, а также проводить интерпретацию данных лучевых методов исследований в России, поясняется в проекте.

Межрегиональные референс-центры будут являться ведущими иммуногистохимическими, патоморфологическими лабораториями и центрами анализов, кроме того, они будут осуществлять интерпретацию данных лучевых методов исследований соответствующего федерального округа, дополняется в документе.

На эти цели из федерального бюджета выделяется 1,28 миллиарда рублей, уточняется в проекте.

Как следует из документа, до 2024 года на базе многопрофильных больниц планируется также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в каждом субъекте России. Помимо проведения "онкопоиска", данные центры будут заниматься диспансерным наблюдением больных, проведением химиотерапевтического лечения и мониторингом лечения, отмечается в проекте.

Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уточняла, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.