МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Центр компетенций автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (ЦЭ), возглавляемый фондом "Сколково", разработал концепцию законопроекта о регулировании оборота данных, которые создают пользователи соцсетей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ. Концепция, в частности, вводит ответственность интернет-площадок за сохранность пользовательских данных из закрытых профилей.

Согласно концепции, интернет-площадки будут обязаны информировать пользователя при создании аккаунта о типе соцсети. Например, публикуя данные на открытой площадке, пользователь соглашается с тем, что они становятся общедоступными для неограниченного круга лиц. В то же время, если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации.

По мнению авторов концепции, любое юридическое ограничение доступа к общедоступной информации создаст неравные условия для отечественных и зарубежных игроков рынка данных. Как говорится в концепции, закрытие данных и присвоение их площадкам фактически приведет к монополизации рынка, поскольку площадки сами являются активными игроками рынка данных.

Сейчас персональные данные могут стать общедоступными только с согласия субъекта, напомнил газете источник на рынке телекоммуникаций. По его словам, концепция предполагает признание данных общедоступными, если они раскрыты неопределенному кругу лиц, то есть фактически без согласия субъекта. Это может привести к нарушению прав граждан и поставить под угрозу бизнес интернет-компаний, которым принадлежат права на собранные данные, отметил источник.

Текст законопроекта планируется подготовить до конца ноября, потом он будет направлен на рассмотрение в рабочую группу ЦЭ и на согласование в федеральные органы госуправления, сообщили изданию в "Сколково".

Вице-премьер РФ Максим Акимов знает о подготовке законопроекта, сообщила газете его представитель Алия Самигуллина. Однако она уточнила, что документ "в любом случае не входит в приоритетный пакет". В "Ростелекоме" говорят, что изучают поправки и будут участвовать в их обсуждении. Согласно позиции Минэкономразвития, в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть механизмы компенсации и дополнительную защиту прав человека и гражданина.

Наиболее массовыми площадками в РФ концепция называет "ВКонтакте", Instagram, Facebook, YouTube, "Одноклассники", Twitter. В соцсетях рунета насчитывается более 200 миллионов русскоязычных активных профилей, создающих более 90 миллионов сообщений в сутки.