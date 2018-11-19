Росприроднадзор рекомендовал сократить отлов косаток и белух в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Государственная экспертная комиссия Росприроднадзора по итогам экспертизы материалов общего допустимого улова (ОДУ) белух и косаток в Охотском море отклонила прогноз и рекомендовала уменьшить объемы изъятия первого вида в 5 раз, а второго – в 2 раза, сообщила РИА Новости представитель департамента Росприроднадзора по ДФО Неля Рассохатская.

По ее словам, департамент завершил государственную экологическую экспертизу материалов ОДУ по морским млекопитающим в водах РФ на 2019 год, которую поручил провести центральный аппарат Росприроднадзора. Рассохатская отметила, что в ходе экспертизы в департамент поступали многочисленные обращения, в том числе от иностранных специалистов, касающиеся ОДУ на вылов белух и касаток в Охотском море.

"Все обращения направлены в экспертную комиссию для рассмотрения и учета при принятии решения. В результате комплексной и всесторонней оценки документов, представленных на экспертизу, а также с учетом общественного мнения, экспертная комиссия приняла решение, что величина общего допустимого улова (ОДУ) белух на текущий год значительна и ее нельзя считать обоснованной. Комиссией рекомендовано доработать материалы ОДУ с уменьшением объемов изъятия в 5 раз и только для научных целей", — сказала Рассохатская, не уточнив итоговое число особей для отлова.

Она отметила, что в текущем виде прогноз подлежит отклонению.

"В отношении косаток комиссия приняла во внимание сложившуюся спорную ситуацию и неоднозначность научных подходов, а также факт включения косаток в Красную книгу Камчатского края, и рекомендовала заказчику пересмотреть и переработать материалы ОДУ косаток, прежде всего, для научных исследований и учета, на 2019 и 2020 годы с уменьшением объемов изъятия в 2 раза", — добавила собеседница.

По словам специалиста, заключение комиссии утверждено приказом департамента Росприроднадзора по ДФО.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух нашли нарушения и со стороны Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных.

Следователи на прошлой неделе возбудили дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального СУСК, несколько юридических лиц выловили 12 косаток и 90 белух. Установлено, что 11 особей косаток являются детёнышами и относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края.

Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше 1 года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

В августе две общественные организации — "Экологическая вахта Сахалина" и клуб "Бумеранг", а также представитель инициативной группы "Друзья океана" обратились в суд с иском об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы на документацию по изменению ОДУ, которой разрешен вылов 13 косаток в Охотском море в 2018 году.