Число новых поездов "Москва" в столичном метро вырастет до 102 к концу года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 100 инновационных поездов "Москва" начнут курсировать по трем линиям столичного метро к концу года, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, на сегодняшний день в парке вагонов метрополитена насчитывается 89 поездов нового поколения "Москва", из них 56 поступили с начала 2018 года. Таким образом, число инновационных поездов в столичном метро к 2019 году достигнет 102 единиц.
Самый первый поезд "Москва" запустили в столичном метро в апреле 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Это самая востребованная линия в столичном метро, которая перевозит около 1,2 миллиона пассажиров по будням. Сегодня на ней курсируют 44 состава – около половины всех поездов самой современной серии.
В мае 2018 года такие составы вышли на Калужско-Рижскую линию, пассажиропоток которой превышает 1,1 миллионов человек в рабочие дни. Сейчас здесь 21 такой состав. В июле специально адаптированные для движения по наземным участкам метро вагоны "Москва" запустили по Филевской линии, сейчас по ней следуют 24 таких поезда особой модификации.
Составы адаптированы для маломобильных пассажиров – в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам, поездки пассажиров стали комфортнее.