Роспотребнадзор рассказал, что нужно знать при покупке меховых изделий

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует ориентироваться при выборе меховых изделий, информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно сообщению, с 2016 года изделия из меха обязательно маркируют контрольным (идентификационным) знаком — КИЗ. Он может быть навесной, вшивной или клеевой. Кроме того, КИЗ зеленого цвета означает, что вещь произведена в РФ, красным знаком помечают импортные изделия. Каждой шубе или дубленке в процессе маркировки присваивается уникальный номер, содержащийся на микросхеме.

"Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Правила о маркировке касаются всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия)", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что отсоединять и нарушать целостность контрольного знака от маркированного товара запрещено, также нельзя повторно наносить КИЗ на другой товар.

Уточнятся, что КИЗ можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы по номеру, а также в приложении "Проверка товаров" при сканировании QR-кода. После его ввода покупатель может узнать вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили его шубу или иное меховое изделие.

Код можно прочитать с любого QR – считывателя на мобильном телефоне. "Налоговая служба разработала бесплатное приложение "Проверка товаров". Оно работает на платформе iOS и Android", — добавили в ведомстве.