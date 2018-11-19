Кабмин установил квоты на временное проживание иностранцев в РФ на 2019 год

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Данное распоряжение было подготовлено МВД России. Размер квоты на следующий год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов федерации, подготовленных с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.

"Подписанным распоряжением на 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83 480 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам федерации в соответствии с их заявками", — говорится в тексте пояснительной записки к распоряжению от 15 ноября.

Согласно данным кабмина, квота на следующий год составляет 83 480 разрешения — это на 6880 разрешений меньше, чем в 2018 году.

Отмечается, что уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты. "Так, за восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты", — добавляется в сообщении.