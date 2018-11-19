РЖД в ближайшие дни впервые представят модель нового плацкарта

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, всё потрогать и посмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали фотографии концепта новых плацкартов.

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами.