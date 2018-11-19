Онкоцентры построят в Томской и Костромской областях до 2024 года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Два онкологических диспансера планируется построить в Томской и Костромской областях до 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", кроме того, запланировано строительство еще пяти онкологических корпусов в Мордовии, Хакасии, Башкортостане, Волгоградской и Липецкой областях, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который имеется в распоряжении РИА Новости.

"В рамках реализации мероприятия планируется строительство пяти новых корпусов онкологических диспансеров… Строительство двух онкологических диспансеров (Костромская область, Томская область)", — говорится в документе.

Новые онкологические корпуса появятся в Республике Мордовия, Волгоградской и Липецкой области, Республиках Хакасия и Башкортостан, уточняется в документе.

Кроме того, планируется провести реконструкцию Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова, отмечается в проекте.

На реализацию этих целей из федерального бюджета на ближайшие шесть лет выделяется 32,5 миллиарда рублей, следует из документа.

Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уточнила, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.