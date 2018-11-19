В России может сильно подорожать колбаса, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России колбасные изделия могут подорожать почти на 30 процентов, пишут "Известия" со ссылкой на экспертный совет при правительстве.
Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает вероятность образования колоректальных опухолей на 18 процентов.
В мае в Комитете по охране здоровья в Госдуме, в свою очередь, указали на необходимость ограничить рекламу колбас и сосисок, а также газировки и энергетиков. Кроме того, депутаты предложили ввести акцизы на газированные напитки. В Минздраве также выступили за введение фискальных сборов с напитков с высоким содержанием простых сахаров.