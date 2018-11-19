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Общество

Названы самые благоприятные регионы России для трудоустройства пенсионеров

(обновлено: 00:15 19.11.2018)
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© Depositphotos / DesignPicsIncМужчина в глубоком размышлении. Архивное фотоМужчина в глубоком размышлении. Архивное фото
© Depositphotos / DesignPicsInc

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область попали в тройку лидеров рейтинга регионов РФ с самыми благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров, показало исследование "Рынок труда в регионах России — индекс 2018", проведенное агентством РИА Рейтинг.

Город Салехард. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Названы города России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
Для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей по заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составило рейтинг регионов по возможности пенсионеров найти достойную работу. Результаты исследования показали, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах РФ достаточно неоднородна, значение индекса в текущем рейтинге изменяется в диапазоне от 76,8 (Москва) до 9,3 балла (Тува).

"Первое место в рейтинге занимает Москва, второе – Санкт-Петербург, у которых индекс составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Первые два места достаточно сильно оторвались от других регионов. Можно сказать, что в двух столицах ситуация с возможностью и привлекательностью работы для пенсионеров находится на очень хорошем уровне", — говорится в исследовании.

Отмечается, что поэтому многие люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут достаточно легко найти новую.

Современный офис в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Названы самые доходные в России профессии
В тройку лидеров по индексу также вошла Московская область со значением 64,4 балла, на четвертом месте находится Воронежская область (59,1), на пятом – Татарстан (57,3). В первую десятку по индексу входят также Белгородская область (57,2), Ленинградская область (56,2), Волгоградская область (56,0), Крым (55,4) и Калужская область (55,3).

Однако, несмотря на то, что лидерами рейтинга в основном стали регионы в европейской части России, во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается относительно высокая зарплата), но минусы их утягивают вниз.

"Наименьшим значением индекса привлекательности рынка труда для пенсионеров характеризовались следующие субъекты РФ: Республика Тыва (9,3), Республика Ингушетия (13,3), Чеченская Республика (15,3)" — отмечается в исследовании.

В нем добавляется, что почти все богатые северные регионы России с развитой добывающей промышленностью располагаются внизу списка.

"Ненецкий АО располагается на 81-м месте (20,5), Чукотский АО – на 76-м месте (25,9), Магаданская область занимает 72-е место (29,2) по индексу привлекательности рынка труда для пенсионеров, Ямало-Ненецкий АО – на 71-м месте (29,3), а Ханты-Мансийский АО располагается на 67-м месте (30,6)" — говорится в исследовании.

Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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Названы российские города с самыми матерящимися жителями‍
Поясняется, что все эти регионы подвел показатель по оценке комфортности труда (климат). Также по причине наличия у населения финансовых ресурсов люди, выходя на пенсию, в этих регионах стараются уехать в теплые и более комфортные края. Поэтому у богатых северных регионов низкие оценки за комфортность климата, за долю пенсионеров в структуре населения и за низкие зарплаты людей пенсионного возраста относительно зарплаты остальных трудящихся, добавляется в исследовании.

Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда людей пенсионного возраста в различных регионах России. В качестве индикаторов использовались девять показателей, которые оценивались в диапазоне от 1 до 100 (уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости пенсионеров, доля безработицы среди пенсионеров, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе). В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста (мужчины – от 60 до 72 лет, женщины – от 55 до 75 лет).

Полная версия рейтинга регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров
© Инфографика
Полная версия рейтинга регионов по привлекательности рынка труда
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vip.nikolay55
А я думал пенсионеров Медведев и Силуанов отправят в Сибирь, лес валить. Или это еще не последнее его слово?
В других регионах и молодым трудно найти работу, кроме официанта и продавца.
00:28
19.11.2018
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