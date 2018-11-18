Российский Дед Мороз отметил день рождения в Великом Устюге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Российский Дед Мороз отмечает в воскресенье свой очередной сказочный день рождения в Великом Устюге, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В этот день на вотчине главного зимнего волшебника собираются дети и взрослые. На праздник съехались различные сказочные персонажи: Костромская Снегурочка, Баба Яга из Кукобоя, Паккайне из Карелии, Царь Берендей из Ярославской области, Кыш-бабай из Казани, Тол-бабай из Удмуртии и многие другие, а также около 5 тысяч гостей.

Также приехал поздравить Деда Мороза губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По словам губернатора, 20 лет назад был создан один из самых главных символов региона — "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Он отметил, что за это время вотчину Деда Мороза посетили 3 миллиона человек.

"Уверен, мы сможем принять еще больше гостей, как российских, так и зарубежных. Сегодня я объявляю отличную новость: территория вотчины Деда Мороза увеличится почти в два раза — с 42 до 90 гектаров", — отметил он.

В результате в ближайшее время там появятся новые аттракционы для гостей, гостиницы, рестораны и кафе. Также в обновленную концепцию войдет и расширение филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Сегодня зоосад, расположенный на площади почти 6 гектаров, объединяет несколько десятков различных видов животных и птиц (почти 400 питомцев), среди которых есть и занесенные в Красную книгу.

"В нашей стране живет больше 27 миллионов ребятишек. И для того чтобы все дети России приехали сюда, к нашему Деду Морозу, мы не только увеличим площадь вотчины, но и построим в Великом Устюге новый аэропорт, удлиним взлетно-посадочную полосу. Через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны", — заверил Кувшинников.

Он также объявил о старте конкурса детских рисунков "Я рисую Вологодчину". Его победители получат возможность отправиться в путешествие на вотчину Деда Мороза.

Кульминацией праздника стало зажжение огней на первой новогодней елке России. Уже в понедельник зимний волшебник продолжит свой предновогодний тур по стране. До 31 декабря он посетит и поздравит жителей более 20 российских городов.