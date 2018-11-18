Российский Дед Мороз отметил день рождения в Великом Устюге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Российский Дед Мороз отмечает в воскресенье свой очередной сказочный день рождения в Великом Устюге, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
Также приехал поздравить Деда Мороза губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По словам губернатора, 20 лет назад был создан один из самых главных символов региона — "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Он отметил, что за это время вотчину Деда Мороза посетили 3 миллиона человек.
"Уверен, мы сможем принять еще больше гостей, как российских, так и зарубежных. Сегодня я объявляю отличную новость: территория вотчины Деда Мороза увеличится почти в два раза — с 42 до 90 гектаров", — отметил он.
В результате в ближайшее время там появятся новые аттракционы для гостей, гостиницы, рестораны и кафе. Также в обновленную концепцию войдет и расширение филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Сегодня зоосад, расположенный на площади почти 6 гектаров, объединяет несколько десятков различных видов животных и птиц (почти 400 питомцев), среди которых есть и занесенные в Красную книгу.
Он также объявил о старте конкурса детских рисунков "Я рисую Вологодчину". Его победители получат возможность отправиться в путешествие на вотчину Деда Мороза.
Кульминацией праздника стало зажжение огней на первой новогодней елке России. Уже в понедельник зимний волшебник продолжит свой предновогодний тур по стране. До 31 декабря он посетит и поздравит жителей более 20 российских городов.