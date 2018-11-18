Песков рассказал о занятиях Путина во время долгих перелетов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Во время долгих перелетов Путин работает с документами, читает и смотрит дайджесты СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он работает с документами, потому что к нему поступают документы. Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом… Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1"

Он добавил, что на чтение художественной литературы у президента остается мало времени.