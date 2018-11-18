В Тамбове похоронили командира разбившегося в феврале в Подмосковье Ан-148

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Похороны командира потерпевшего крушение в феврале самолета Ан-148 рейса Москва — Орск Валерия Губанова прошли в воскресенье в Тамбове, сообщила РИА Новости представитель областной администрации.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Бортпроводника Анастасию Славинскую похоронили в пятницу в Симферополе, а в субботу простились в Саратове с техниками Андреем Ревякиным, Олегом Сергеевым и бортпроводником Викторией Коваль, а в Москве со вторым пилотом Сергеем Гамбаряном.

"Сегодня в 13.00 состоялось отпевание, а потом его (Губанова) похоронили на Воздвиженском кладбище, с военными почестями", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что командир самолета был ветераном боевых действий.

По ее словам, представители администрации региона и города участвовали в организации похорон.

Родившийся в 1966 году Губанов закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище. Служил в Афганистане, после увольнения из армии работал и жил в Тамбове. После перешел в гражданскую авиацию. Имел более 5 тысяч часов налета, из них на Ан-148 — 2147 часов. До "Саратовских авиалиний" Губанов работал в авиакомпании "Россия".