Выпавший в Москве снег полностью не растает, заявил синоптик

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выпавший в субботу вечером в Москве снег уже не растает полностью, а подтает только местами, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нельзя говорить, с одной стороны, что снежный покров образовался уже по-настоящему, но говорить, что он полностью растает, я бы не стал. Учитывая, что погода на этой неделе в дневные часы будет около нуля, а ночью будут слабые заморозки. Где-то на 70% снег будет лежать, а местами будут проплешины", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на следующей неделе москвичам также не стоит рассчитывать на прирост снежного покрова.

"Хорошие снегопады будут только к концу месяца, но нынешний снег только где-то чуть-чуть подтает, но уже не растает", — заключил синоптик.