Евгений Петросян отпраздновал развод

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Евгений Петросян в компании своего адвоката Сергея Жорина отметил развод с артисткой Еленой Степаненко. Видео опубликовал Жорин в Instagram.

"Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению", — сказал юморист.

Он также выразил надежду на то, что у его бывшей супруги "все будет хорошо, все наладится".

"Какие наши годы!", — добавил артист.

16 ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Пара была жената более тридцати лет. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, однако первый иск подала Елена Степаненко.