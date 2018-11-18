Собянин рассказал, почему снизилась преступность среди мигрантов в Москве

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Уровень преступности в Москве, связанной с мигрантами, снизился наполовину благодаря их регистрации и выдаче патентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это работа с гастарбайтерами, которые сегодня на 70% регистрируются, получают патент, оставляют отпечатки пальцев, то есть, мы их видим и знаем. И это привело к значительному, вполовину, снижению преступлений в области, связанной с миграцией", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он пояснил, что система видеонаблюдения в Москве покрыла дворы, подъезды, транспортно-пересадочные узлы, торговые центры и улицы города, что повышает эффективность работы полиции.