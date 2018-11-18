В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть ей кошелек

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве водитель такси восемь часов прождал свою пассажирку возле ее дома, чтобы вернуть кошелек, забытый в машине. Об этом девушка рассказала в Facebook.

По ее словам, она прилетела в Москву ранним утром и вызвала такси. Доехав до дома, она легла спать и проснулась только в час дня. Тогда девушка с ужасом обнаружила, что забыла в автомобиле кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.

Попытки связаться с водителем через службу поддержки не увенчались успехом.

Позже ее отец, выглянув в окно, заметил у подъезда припаркованное такси.

Выяснилось, что в нем находился именно тот водитель, который и подвез девушку. Мужчина обнаружил в салоне автомобиля забытый кошелек и решил подождать свою пассажирку у ее дома, поскольку ему также не удалось связаться с ней по телефону.

При встрече оба расплакались и обнялись.

В благодарность за свой поступок таксист получил сумму, в пять раз превышающую цену поездки.